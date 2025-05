Araghchi: Iran bevorzugt Diplomatie, weiß aber, wie es sich verteidigen kann

In den letzten Wochen gab es einen Austausch von Briefen und Nachrichten zwischen Iran und den USA. Iraktschi betonte, dass diese Kommunikationen – zumindest von iranischer Seite – weder symbolisch noch zeremoniell seien, sondern einen ernsthaften Versuch darstellen, Positionen zu klären und eine Tür zur Diplomatie zu öffnen.

Der Außenminister erklärte, dass Iran bereit ist, mit Ernsthaftigkeit in die Gespräche einzutreten, um ein Abkommen zu erreichen. Die geplanten Gespräche in Oman am Samstag bieten sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Das von Iran vorgeschlagene Modell für diese Interaktion ist nicht neu, da die USA selbst bei den indirekten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vermitteln.

Araghchi hat persönliche Erfahrungen mit indirekten Verhandlungen mit den USA, die 2021 unter Vermittlung der EU stattfanden. Obwohl dieser Prozess komplexer und schwieriger war als direkte Verhandlungen, war er möglich und erfolgreich. Der Hauptgrund dafür, dass sie damals nicht zum Abschluss kamen, war das Fehlen echter Entschlossenheit von Seiten der Regierung Biden.

Er betonte: „Iran bevorzugt Diplomatie, weiß aber, wie es sich verteidigen kann. Wir sind weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart oder Zukunft bereit, uns Bedrohungen zu beugen. Wir streben Frieden an, akzeptieren jedoch niemals Kapitulation.“ Die Fortsetzung der indirekten Verhandlungen ist keine Taktik und kein Ausdruck einer ideologischen Neigung, sondern eine strategische Wahl, die auf Erfahrungen basiert.

Iran steht vor einer hohen Mauer des Misstrauens und hat erhebliche Zweifel an der Aufrichtigkeit der Absichten. Diese Zweifel wurden durch den Druck der USA verstärkt, die „maximale Druckpolitik“ vor jedem diplomatischen Engagement fortsetzen wollen.