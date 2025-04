US-Sanktionen gegen Iran im Vorfeld der Gespräche in Oman

Das US-Finanzministerium gab am Mittwoch bekannt, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) fünf Organisationen und eine Person in Iran sanktioniert hat, weil sie die Hauptorganisationen unterstützen, die das iranische Atomprogramm verwalten und überwachen, darunter die iranische Atomenergieorganisation (AEOI) und die Iranische Zentrifugentechnologiegesellschaft (TESA).

Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Organisationen zu treffen, die entscheidende Technologien für TESA und AEOI bereitstellen oder produzieren. Sie wird im Rahmen der US-Politik umgesetzt, um Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu besitzen.

Scott Bessent, der US-Finanzminister, wiederholte eine Behauptung, die sogar von der US-Geheimdienstgemeinschaft nicht bestätigt wurde, und erklärte: „Die unermüdlichen Bemühungen der iranischen Regierung, Atomwaffen zu erlangen, stellen weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die USA und eine Bedrohung für die regionale Stabilität und die globale Sicherheit dar."

"Das Finanzministerium wird weiterhin seine Instrumente und Befugnisse nutzen, um jeden Versuch Irans, sein Atomprogramm voranzutreiben und seine weiteren destabilisierenden Ziele zu verfolgen, zu stören.“, so er.