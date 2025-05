Gharibabadi: Dreiseitige Sitzung zwischen Iran, China und Russland erfolgreich und konstruktiv

Kazem Gharibabadi erklärte in einem Beitrag auf der Plattform X, dass diese Sitzung im Anschluss an die Absprachen zwischen den stellvertretenden Außenministern in Peking stattfand.

Die technischen Delegationen teilten ihre Ansichten und Vorschläge zu den zukünftigen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm, der Aufhebung von Sanktionen und der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates. Sie betonten ihre Verpflichtung zur Fortsetzung der engen dreiseitigen Koordination.

Der stellvertretende Außenminister hob hervor, dass Iran aufgrund seiner grundsätzlichen Verpflichtung zur Diplomatie die Verhandlungen mit allen beteiligten Parteien fortsetzt.