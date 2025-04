USA bombardiert Jemen 22 Mal innerhalb eines Tages

Ziele der Angriffe waren unter anderem die Hauptstadt Sanaa sowie die Provinzen Ma'rib und al-Hudaida.

In der Region Majzar (Provinz Ma'rib) fanden drei Luftschläge statt. Die Region al-Dschafrah im Bezirk Harib, ebenfalls in Ma'rib, wurde fünfmal bombardiert.

Auch al-Dschumayma im Bezirk Bani Hushaish östlich von Sanaa war Ziel eines US-Luftangriffs.

Zudem bombardierten US-Kampfflugzeuge zweimal die Insel Kamaran, die westlich der Provinz al-Hudaida liegt.

In den vergangenen Wochen hat das US-Militär seine Angriffe auf den Jemen deutlich intensiviert. Diese Angriffe stehen im Zusammenhang mit der Unterstützung der jemenitischen Bevölkerung und Streitkräfte für die Palästinenser.

Die jemenitische Armee erklärte, sie werde ihre Militäroperationen gegen zionistische Schiffe sowie gegen Schiffe, die mit dem israelischen Regime in Verbindung stehen, fortsetzen, bis eine Waffenruhe im Gazastreifen erreicht und die Blockade aufgehoben werde. Ebenso werde man sich weiterhin gegen die US- und britischen Angriffe im Roten Meer zur Wehr setzen.

Laut der Armee des Jemen haben diese Operationen den Schiffsverkehr Israels erheblich beeinträchtigt. Die Kämpfe zwischen der jemenitischen Armee und den US-Streitkräften im Roten Meer dauern an – als Reaktion auf die fortgesetzte Aggression der USA gegen den Jemen.

In ihrer jüngsten Erklärung gaben die jemenitischen Streitkräfte bekannt, dass sie zeitgleich zwei amerikanische Zerstörer im Roten Meer sowie eine israelische Militäreinrichtung in der Region Jaffa in den besetzten Gebieten angegriffen hätten.

Weiter hieß es in der Erklärung: „Als Antwort auf die fortwährenden Aggressionen des zionistischen Regimes und dessen Verbrechen gegen das jemenitische Volk haben die marine-, raketen- und drohnengestützten Einheiten unserer Streitkräfte in einer koordinierten Operation zwei US-Zerstörer mit mehreren Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen.“

Am Freitag erklärten die jemenitischen Streitkräfte in einem weiteren Statement, das von Brigadegeneral Yahya Saree, dem Sprecher der Armee, verlesen wurde, dass amerikanische Kriegsschiffe – darunter der Flugzeugträger „USS Truman“ – mit Raketen und Drohnen attackiert worden seien.