Der gemeinsame Raum der Al-Qassam-Operationen in Tulkarm betonte in dieser Erklärung, dass die Rache für das Blut der Märtyrer nicht vergessen werden werde, solange die Besatzer auf palästinensischem Gebiet präsent seien.

In der Nacht zum Donnerstag berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei des Regimes, es sei in drei Bussen in der zionistischen Siedlung Bat Yam südlich von Tel Aviv zu Explosionen gekommen.