Zionistisches mangelndes Engagement im Prozess der Freilassung palästinensischer Gefangener

Al Jazeera gab unter Berufung auf zionistische Quellen bekannt, es sei angeordnet worden, die Bewegung des Konvois palästinensischer Gefangener zu verschieben, deren Entlassung aus israelischen Gefängnissen für heute geplant war.

Heute sollten im Rahmen der dritten Phase des Gefangenenaustauschs 110 palästinensische Gefangene im Austausch gegen drei zionistische Gefangene freigelassen werden. Drei zionistische Gefangene wurden am Donnerstag an Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes im Gazastreifen übergeben, die die drei Gefangenen wiederum an das israelische Regime übergaben.

Eine israelische Sicherheitsquelle sagte der zionistischen Zeitung Yedioth Ahronoth: „Die Busse, die die palästinensischen Gefangenen transportieren sollten, sind an ihren Standort zurückgekehrt.“

Zionistische Quellen gaben außerdem bekannt, dass ein politischer Befehl erlassen worden sei, die Freilassung palästinensischer Gefangener bis auf Weiteres zu verschieben.