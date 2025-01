Hamas: Die heldenhafte Rückkehr der Flüchtlinge aus Gaza ist ein Symbol für das Scheitern des zionistischen Projekts

In einer Erklärung erklärte die Hamas: „Das historische Szenario der Rückkehr der Flüchtlinge aus Gaza und ihr mächtiger Marsch nach Norden hat die falschen Vorstellungen des faschistischen Besatzungsregimes (Israels) zerstört, das gehofft hatte, die Menschen aus Gaza zu vertreiben, sie unter Kontrolle zu bringen oder sie in Angst zu versetzen. Die Option des Widerstands und der Standhaftigkeit in diesem Land ist nicht zu besiegen.“

Die Hamas fügte hinzu, dass dieses beispiellose Ereignis in der Geschichte des Krieges, die Rückkehr von Hunderttausenden von Flüchtlingen in den Norden des Gazastreifens, trotz der Besatzung und der extremen Regierung Israels, die Stärke und den Widerstand des palästinensischen Volkes zur Befreiung des Landes und der heiligen Stätten sowie die Erfüllung des Traums der Rückkehr in die Häuser, die vor 77 Jahren durch den Terrorismus und den zionistischen Faschismus vertrieben wurden, verdeutlicht.

Diese palästinensische Bewegung betonte, dass die heldenhafte Rückkehr ein grundlegendes Symbol für das Scheitern des zionistischen Projekts in Palästina sei, das durch die Ausdauer, den Willen und den Widerstand unseres heldenhaften Volkes in eine Sackgasse geraten sei. Sie sei eine wahre Botschaft für das Ende der Besatzung und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt.

Am Montag, dem 28. Januar 2025, machten sich Tausende von Flüchtlingen aus dem Zentrum und Süden des Gazastreifens auf den Weg, um nach mehr als 15 Monaten erzwungener Vertreibung und dem Genozid-Krieg des zionistischen Regimes gegen die Bewohner von Gaza in den Norden der Region zurückzukehren. Sie zogen über die Straßen Al-Rashid und Salah al-Din.