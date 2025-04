China: Besuch von Araghchi in Peking ist wichtig für den Ausbau des politischen Vertrauens

Wie IRNA berichtet, teilte das chinesische Außenministerium am Dienstag in einer offiziellen Erklärung mit, dass Araghchi auf Einladung von Wang Yi, dem chinesischen Außenminister, am 23. April (Ortszeit) nach Peking reisen wird, um die bilateralen Beziehungen sowie wichtige regionale und internationale Themen zu erörtern.

Ziel des Besuchs sei es laut chinesischer Diplomatiebehörde, das politische Vertrauen und die strategische Zusammenarbeit inmitten einer sich wandelnden Dynamik in Westasien sowie vor dem Hintergrund einer wachsenden Annäherung zwischen Peking und Teheran zu vertiefen.

Weiter heißt es in der Erklärung, der Besuch unterstreiche das Bemühen um einen intensiven diplomatischen Austausch und werde Gespräche über die bilateralen Beziehungen sowie gemeinsame Anliegen hinsichtlich regionaler und globaler Krisenherde beinhalten.

Das chinesische Außenministerium betonte die besondere Bedeutung dieses Treffens für die Festigung des gegenseitigen politischen Vertrauens und fügte hinzu, dass die Reise Teil umfassenderer Bemühungen Chinas sei, eine aktivere Rolle in der Diplomatie des Nahen Ostens zu übernehmen.

Zudem wurde hervorgehoben, dass Teheran und Peking eine strategische Partnerschaft pflegen, die auf den Säulen Energie, Handel und regionaler Sicherheitszusammenarbeit beruht.