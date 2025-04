Araqchi: „Ich biete Europa erneut Diplomatie an“

In Bezug auf die Beziehungen des Iran zu Frankreich, Deutschland und Großbritannien erklärte Seyyed Abbas Araghchi: „Die Beziehungen des Iran zu den drei europäischen Ländern waren in den letzten Jahren von Höhen und Tiefen geprägt.“

„Als ich im vergangenen September in New York mit den Außenministern der drei Länder und anderen europäischen Amtskollegen zusammentraf, bot ich einen Dialog an. Ich sagte: Lasst uns für Kooperation statt Konfrontation entscheiden, nicht nur in der Atomfrage, sondern in allen anderen Bereichen, in denen wir gemeinsame Interessen und Anliegen haben. Leider haben sie den harten Weg gewählt“, fügte er hinzu.

„Nach meinen jüngsten Konsultationen in Moskau und Peking bin ich bereit, den ersten Schritt zu tun und nach Paris, Berlin und London zu reisen. Ich war dazu bereit, bevor der indirekte Dialog mit den Vereinigten Staaten begann, aber die drei europäischen Länder wollten nicht“, bemerkte er.

„Sie haben die Möglichkeit, sich vom Einfluss „interessierter Gruppen“ zu lösen und einen anderen Weg einzuschlagen. Unser Handeln in dieser kritischen Phase wird wahrscheinlich den weiteren Verlauf bestimmen“, stellte er fest.