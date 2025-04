Die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen ist auf 51.439 gestiegen

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab in einer Erklärung bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 48 Märtyrer und 168 Verwundete in Krankenhäuser im Gazastreifen eingeliefert worden seien.

Dieser Erklärung zufolge wurden seit dem 18. März 2025 im Gazastreifen 2.062 Menschen getötet und 5.375 weitere verletzt.

Einschließlich dieser Märtyrer beträgt die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 51.439 und die Zahl der Verletzten 117.416.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit: „Die Leichen zahlreicher Märtyrer liegen noch immer auf den Straßen und unter den Trümmern, und die Rettungskräfte konnten nicht auf sie zugreifen.“