Eine weitere Niederlage für Tel Aviv: Die Bewohner des Südlibanons und des nördlichen Gazastreifens kehrten zurück, die Siedler jedoch nicht

Abdel Bari Atwan erklärte: „Die Rückkehr Hunderttausender Vertriebener in ihre Dörfer und Städte, sei es im nördlichen Gazastreifen oder im Südlibanon, ist ein willkommenes und höchst bedeutsames Ereignis. Dieses Ereignis war wie eine Einheit von Schlachtfeldern, die vor den Augen des israelischen Feindes an den Fronten im Südlibanon und in Palästina, im Westjordanland und im Gazastreifen auftauchte.“

„Dieses Ereignis ist eine schwere Niederlage für den israelischen Feind und ein Sieg für den Widerstand. Vertriebene zionistische Siedler aus den Gebieten Galiläas im Norden Palästinas und den zionistischen Siedlungen rund um Gaza kehren nach dem Krieg nicht an ihre Wohnorte zurück, da die Bedingungen für ihre Rückkehr nicht erfüllt sind“, betonte er.