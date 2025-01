15 Widerstandsoperationen im Westjordanland in den letzten 24 Stunden

Das Informationsportal Palästina hat bewaffnete Auseinandersetzungen mit den israelischen Besatzungstruppen in Dschenin sowie die Explosion einer selbstgebauten Bombe, die ein militärisches Fahrzeug des israelischen Regimes beschädigte, als die wichtigsten Widerstandsaktionen in der Westbank in den letzten 24 Stunden gemeldet.

Laut diesem Bericht kam es auch im Flüchtlingslager von Tulkarm zu Zusammenstößen zwischen Widerstandskämpfern und Soldaten der israelischen Besatzungsarmee, wobei Kämpfer des Widerstands eine improvisierte Bombe gegen die Besatzungskräfte einsetzten.

Zusätzlich berichtete das Portal von weiteren Auseinandersetzungen zwischen jungen Palästinensern und israelischen Soldaten in mehreren Gebieten der Westbank, darunter an der Kontrollstelle von Qalandiya in Jerusalem, in Schuqba bei Ramallah, Fahma in Dschenin, Azzun in Qalqilya und Qabalan bei Nablus.

Proteste gegen die Einschränkungen durch israelische Soldaten fanden zudem in Kafr Aqab, einem Viertel in Jerusalem, statt, wie das Portal weiter berichtet.

Wie IRNA meldet, hat das israelische Regime seit Beginn seiner Offensive gegen Gaza am 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) seine Operationen in der Westbank erheblich ausgeweitet.

Täglich dringen israelische Besatzungstruppen in die Häuser und Felder der palästinensischen Bewohner der Westbank ein. Die Region erlebt eine Welle von Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und den Besatzungstruppen, die regelmäßig Viertel stürmen und Palästinenser festnehmen.

Die verheerenden Folgen der Angriffe auf Gaza

Seit dem 7. Oktober 2023 bis zum 19. Januar 2025 (30. Dey 1403) führte das israelische Regime mit Unterstützung der USA einen zerstörerischen Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens. Infolge der Angriffe wurden mehr als 157.000 Palästinenser, darunter vor allem Frauen und Kinder, getötet oder verletzt. Über 14.000 Personen gelten weiterhin als vermisst. Neben den schweren Zerstörungen verursachte der Krieg eine tödliche Hungersnot in Gaza.

Trotz all dieser Verbrechen musste das israelische Regime einräumen, dass es nach 470 Tagen Krieg gegen Gaza seine Ziele – die Zerschlagung der Hamas-Bewegung und die Rückführung der gefangenen israelischen Soldaten aus dem Gazastreifen – nicht erreicht hat.

Nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstands in Gaza begannen die Suchaktionen nach vermissten Personen sowie die Bergung der Leichen aus den Trümmern. Jeden Tag werden weitere Opfer in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens geborgen, die unter den Trümmern begraben lagen.