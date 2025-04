Seyyed Hassan Khomeini besucht die vatikanische Botschaft, um sein Beileid zum Tod von Papst Franziskus auszudrücken

Seyyed Hassan Khomeini besuchte die vatikanische Botschaft in Teheran, um sein Beileid zum Tod von Papst Franziskus auszudrücken. Bei seinem Treffen mit dem vatikanischen Botschafter bezog er sich auf die Irakreise des Papstes vor zwei Jahren und sagte: „So Gott will, möge die Beziehung zwischen der katholischen Kirche und dem islamischen Seminar in Ghom in Zukunft weiter gestärkt werden.“

Er betonte, dass auch wir uns mit dem Christentum vertrauter machen sollten und stellte fest: „Die schiitische Gemeinschaft verfügt über eine große Fähigkeit zur Kommunikation mit den Anhängern des Christentums und der katholischen Kirche.“

Diesem Bericht zufolge erklärte auch Bischof Andrzje Jozwowicz, der Botschafter des Vatikans, bei diesem Treffen, er habe bei seinen Treffen mit Gelehrten aus Ghom gesagt: „Ich habe Ayatollah Arafi aufgefordert, einen Studentenaustausch zwischen dem islamischen Seminar und der Kirche zu etablieren. Darüber hinaus habe ich bei Treffen mit anderen Professoren aus Ghom Möglichkeiten für einen Dozentenaustausch aufgezeigt. Möglicherweise hat jedoch die aktuelle Lage der Beziehungen zum Westen die Möglichkeit eines solchen Austauschs eingeschränkt.“