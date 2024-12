Irlands Reaktion auf die Schließung der israelischen Botschaft, Martin: Wenn sich die Türen des Gazastreifens öffnen, wird die Welt schockiert sein

Michael Martin sprach am Vorabend der Tagung des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten vor Reportern in Brüssel und erklärte: „Alle Maßnahmen, die die irische Regierung in Bezug auf den Nahen Osten und den Gaza-Krieg ergriffen hat, erfolgten im Rahmen der Achtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Wir haben stets einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln (israelische Gefangene) und den Transfer humanitärer Hilfe nach Gaza gefordert.“

Er betonte, dass Irland immer an seiner Position festgehalten habe, die Entwicklungen in Gaza vollständig zu verantworten, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und die Menschenrechte zu respektieren: „Es ist für mich schwer zu verstehen, warum diese Aktionen als feindselig angesehen werden“.

Der irische Außenminister betonte dann: „In Europa herrscht derzeit große Wut über die Tötung von Frauen und Kindern in Gaza. Außerdem ist das, was im Norden des Gazastreifens geschieht, moralisch nicht zu rechtfertigen.“

Er betonte die Notwendigkeit, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und bestand darauf, dass die Tore des Gazastreifens für die internationale Gemeinschaft, insbesondere für Journalisten, geöffnet werden sollten, um die Situation in dem Gebiet zu beurteilen. Martin fügte hinzu: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Welt über das Ausmaß der Zerstörung in dieser Region schockiert sein wird, wenn dies geschieht.“