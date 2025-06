In einer Telegramm-Nachricht erklärte das Verteidigungsministerium, dass in den Regionen Murmansk und Irkutsk mehrere Flugzeuge nach dem Abschuss von ferngesteuerten Drohnen aus einem Gebiet in unmittelbarer Nähe der Flughäfen in Brand geraten sind.

Es wurde betont, dass bei diesem Drohnenangriff niemand verletzt wurde und mehrere Verdächtige festgenommen wurden.

In einem Angriff, der weit von den Frontlinien des Krieges entfernt stattfand, berichteten ukrainische Quellen und inoffizielle Berichte von Bränden an einer russischen Bomberbasis in Sibirien und behaupteten, dass dabei Dutzende russische Kampfflugzeuge abgeschossen wurden.

Bilder und Videos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen russische strategische Bomber – die für atomare Angriffe auf weit entfernte Ziele konzipiert sind – in Flammen am Luftwaffenstützpunkt „Belaya“ nördlich der Stadt Irkutsk.

Eine ukrainische Informationsquelle in Kiew behauptete, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) eine umfassende Drohnenoperation gegen mehr als 40 russische Militärflugzeuge durchgeführt und diese abgeschossen hat.