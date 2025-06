Russland warnt vor politischem Kalkül des Westens im Gouverneursrat / Oljanow: Anti-iranische Resolution ist schädlich

Laut IRNA schrieb Michail Oljanow am Montag (19. Juni 2025) auf seinem Telegram-Kanal: „Die Juni-Sitzung des Gouverneursrats der IAEO hat begonnen, und diesmal steht das iranische Atomprogramm im Mittelpunkt.“

Er fügte hinzu: „In den letzten drei Jahren gab es in diesem Bereich keine grundlegend neuen Entwicklungen. Dennoch beabsichtigen die Vereinigten Staaten und die ‚Europäische Troika‘ (Großbritannien, Deutschland und Frankreich), mit dem Ziel, Druck auf Teheran auszuüben, einen Resolutionsentwurf einzubringen.“

Der ranghohe russische Diplomat in Wien warnte: „Es ist im Vorfeld klar, dass diese Maßnahme keinerlei Nutzen bringen wird; die Frage ist vielmehr, wie schädlich sie sein kann.“

Die Sitzung des Gouverneursrats der IAEO begann heute Morgen (Montag) um 10 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in Wien. Die Mitglieder des Rats werden in der bis Freitag dauernden Sitzung Themen wie nukleare Sicherheit, Umsetzung von Safeguards-Abkommen sowie wissenschaftliche und forschungsbezogene Aktivitäten der Agentur erörtern.

Auch die Prüfung der Berichte des Generaldirektors über die Überwachung und Verifikation des friedlichen iranischen Atomprogramms im Rahmen des umfassenden Safeguards-Abkommens und des JCPOA zählt zu den Schwerpunkten der Sitzung. In diesem Zyklus wird der umfassende Bericht des Generaldirektors, der aufgrund einer Resolution des Gouverneursrats vom letzten Dezember von der Agentur gefordert wurde, im Rat diskutiert.

Westliche Medien, darunter die Associated Press, berichten, dass die drei europäischen Länder (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) gemeinsam mit den USA einen Resolutionsentwurf gegen den Iran für die aktuelle Sitzung des Gouverneursrats ausgearbeitet haben. Laut diesen Medien beabsichtigt der Entwurf erstmals seit 20 Jahren, Iran der „Nicht-Einhaltung“ seiner Safeguards-Verpflichtungen zu beschuldigen.

Die Associated Press berichtete, dass in der Resolution behauptet wird, Iran habe seit 2019 die vollständige und fristgerechte Zusammenarbeit mit der Agentur bezüglich „nicht deklarierter nuklearer Materialien und Aktivitäten an mehreren Standorten“ versäumt. Weiter wird in dem Text behauptet, die Unfähigkeit der Agentur, Garantien über die friedlichen Absichten des iranischen Atomprogramms zu geben, könne eine Angelegenheit des UN-Sicherheitsrats werden.

Die Islamische Republik Iran hat vor den Folgen einer Annahme der Resolution im Gouverneursrat gewarnt und erklärt, dass Iran bei einer Konfrontationspolitik seitens des Westens angemessene und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen werde.

Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister Irans, schrieb in einer Nachricht auf X (ehemals Twitter): Nach Jahren guter Zusammenarbeit mit der IAEO – die zur Verabschiedung einer Resolution führte, welche die voreingenommenen Behauptungen über die „möglichen militärischen Dimensionen“ (PMD) des friedlichen iranischen Atomprogramms beendet hat – wird mein Land erneut der „Nicht-Einhaltung“ bezichtigt.

Er ergänzte: Die unbegründeten Vorwürfe gegen Iran wegen Safeguards-Verstößen – basierend auf fragwürdigen und politisierten Berichten – verfolgen offensichtlich das Ziel, eine Krise zu provozieren.

Der Leiter der iranischen Diplomatie betonte, Europa stehe erneut vor einem gravierenden strategischen Fehler, und fügte hinzu: „Merken Sie sich meine Worte: Iran wird auf jede Verletzung seiner Rechte mit entschiedener Gegenwehr reagieren.“ Nach Aussage des Außenministers liegt die Verantwortung für mögliche Spannungen bei den Akteuren, die durch politische Maßnahmen eine Krise herbeiführen wollen.