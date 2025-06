Araghchi: US-Vorschlag ist voller Unklarheiten / Anreicherung ist unsere rote Linie

In einer Zeremonie zur Unterzeichnung der arabischen Übersetzung des Buches „Die Macht der Verhandlung“ in Beirut äußerte Araghchi: „Als Herr Trump seine Amtszeit im Weißen Haus begann, gab er eine Präsidialnotiz heraus und kündigte die Politik des ‚maximalen Drucks‘ gegenüber Iran an. Diese Politik bedeutete, dass maximaler wirtschaftlicher Druck auf Iran ausgeübt werden sollte. In diesem Zusammenhang wurden die militärischen Kräfte in regionalen Stützpunkten erhöht, ein Kriegsschiff hinzugefügt und die Anzahl der Flugzeuge, Kampfjets und Bomber gesteigert, um den militärischen Druck und die Drohung mit militärischen Maßnahmen zu verstärken.“

Er fügte hinzu: „Unter diesen Umständen schrieb er einen Brief an den Führer der Islamischen Republik Iran und bat um Verhandlungen. Es ist offensichtlich, dass Verhandlungen unter solchen Bedingungen keine echten und gleichwertigen Gespräche sein können, sondern eher einem Verhandeln aus der Position der Kapitulation ähneln.“

Der iranische Außenminister betonte: „In meinem Buch habe ich versucht zu zeigen, dass man Macht haben muss, um in Verhandlungen einzutreten, und ohne ausreichende Macht kann man in keine effektiven Verhandlungen eintreten. Aus diesem Grund hat die Islamische Republik Iran die direkten Verhandlungen, die Herr Trump angestrebt hat, abgelehnt und erklärt: ‚Wir werden nicht unter den Bedingungen, die die USA festlegen, verhandeln; sondern unter den Bedingungen, die wir selbst definieren.‘ Diese Bedingungen beinhalten indirekte Verhandlungen.“

Araghchi fügte hinzu: „Ein Land, das verhandeln möchte, muss sich auf seine inneren Kräfte stützen. Wenn keine Macht vorhanden ist, können Verhandlungen nicht nur auf Worten basieren. Ein Land kann militärische Macht haben, ein anderes wirtschaftliche Macht, und einige Länder verfügen über eine Kombination dieser Kräfte. Ohne Macht sind Verhandlungen nicht möglich.“

Er fuhr fort: „Wenn wir beispielsweise nicht die notwendige Verteidigungsfähigkeit gehabt hätten und die USA unsere nuklearen Einrichtungen leicht bombardieren könnten, gäbe es keinen Grund für Verhandlungen mit uns. Oder wenn wir nicht über ausreichendes wissenschaftliches Wissen verfügten und nicht in der Lage wären, in unserem Nuklearprogramm Fortschritte zu machen, gäbe es keinen Grund für Verhandlungen mit uns.“

Der Außenminister stellte klar: „Daher bezieht sich die ‚Macht der Verhandlung‘ in meinem Buch auf die Macht, die für den Eintritt in Verhandlungen erforderlich ist. Diese Phrase hat jedoch auch andere Bedeutungen. Eine davon ist die ‚Verhandlungsfähigkeit‘, das heißt, der Verhandlungsführer muss die Macht, Kunst, Fähigkeiten, Sprache und das Talent zum Verhandeln besitzen.“

Araghchi betonte, dass die Einstellung zur Anreicherung in Iran eine rote Linie sei und dass dies eine offensichtliche Realität sei, die mittlerweile von allen Ländern anerkannt werde. „Die Anreicherung ist heute zu einer Frage des nationalen Stolzes geworden und ein Grund zur Freude für die Iraner. Es ist ein wissenschaftlicher Erfolg, den iranische Wissenschaftler mit Mühe und Wissen erreicht haben; es ist kein importiertes Gut, auf das man leicht verzichten kann.“

Araghchi wies darauf hin, dass Iran für die Fortsetzung der Urananreicherung niemanden um Erlaubnis bitten werde. „Einige unserer Kernwissenschaftler wurden von ausländischen Agenten ermordet und sind als Märtyrer gestorben. Das Blut dieser Wissenschaftler wurde für diese Anreicherungsindustrie vergossen. Über eine Million Iraner benötigen Medikamente, die vom Forschungsreaktor in Teheran produziert werden. Daher ist die Fortsetzung der Anreicherung in Iran eine Notwendigkeit, und dieser Weg wird fortgesetzt.“