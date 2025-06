Pezeshkian: Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern macht Iran widerstandsfähiger gegenüber Schocks

Masoud Pezeshkian äußerte sich heute Vormittag, Dienstag, bei der Verabschiedung der neuen Botschafter Irans in China, Aserbaidschan, der Elfenbeinküste, Mexiko, Kuba und Uruguay und betonte, dass die Stärkung der Beziehungen und die Ausweitung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern Iran gegenüber Druck und Schocks stärkt und widerstandsfähiger macht. Er fügte hinzu: „Sie, die Botschafter, stehen an der Frontlinie der Ausweitung der Beziehungen und Interaktionen der Islamischen Republik Iran mit der Welt.“

Der Präsident wies darauf hin, dass der Verlauf der Beziehungen Irans zu den Ländern, in denen die neuen Botschafter tätig sind, sich auf einem guten Weg befindet, und fügte hinzu: „China und Iran haben sehr gute Kapazitäten zur Ausweitung ihrer Beziehungen und Zusammenarbeit, und die Beziehungen zu Aserbaidschan haben sich nach meinem letzten Besuch in diesem Land positiv entwickelt.“

Pezeshkian ergänzte: „Im Bereich der Beziehungen zu den Ländern in Afrika und Lateinamerika wurden in den außenpolitischen Konsultationssitzungen Themen angesprochen, und es wurde beschlossen, eine präzise Planung zur Regelung der Beziehungen in diesen Bereichen auf der Grundlage von Kapazitäten und gegenseitigen Interessen durchzuführen.“

Der Präsident forderte die neuen Botschafter Irans in diesen sechs Ländern auf, so schnell wie möglich eine genaue Bewertung der gegenseitigen Möglichkeiten und Kapazitäten zur Ausweitung der Beziehungen vorzulegen, damit auf dieser Grundlage eine präzise Planung zur Ausweitung der Beziehungen im Sinne der Sicherstellung gegenseitiger Interessen durchgeführt werden kann.