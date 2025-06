Qalibaf: Globale Arroganz zielt darauf ab, Druck auf unabhängige Länder auszuüben

Mohammad Baqer Qalibaf sagte während einer Reise nach Lateinamerika zur Teilnahme am BRICS-Gipfel am Dienstag bei einem Treffen mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel in Havanna: „In der gegenwärtigen Weltlage ergreifen die Vereinigten Staaten einseitige Maßnahmen gegen alle Länder.“

Er fügte hinzu: „Heute überschatten wirtschaftliche Fragen politische und sicherheitspolitische Fragen, und die globale Arroganz versucht, unabhängige Länder durch Sanktionen und kognitive Aktionen in den Medien unter Druck zu setzen, um die Meinung der Gesellschaft zu ändern.“

Der kubanische Präsident sagte außerdem bei einem Treffen mit dem Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung und der ihn begleitenden Parlamentsdelegation: „Der verstorbene iranische Präsident Shahid Raisi besuchte Kuba im Jahr 2023, und ich reiste im selben Jahr auch in den Iran. Wir glauben, dass diese Reisen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken können.“

Der kubanische Präsident fügte hinzu: „Da beide Länder imperialistischen Sanktionen unterliegen, sind diese Treffen sehr wichtig und notwendig.“