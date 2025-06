Pezeshkian: Iran hat Verhandlungen begrüßt und wird dies tun, aber Gewaltanwendung gehört nicht zur Gesprächsregel

Masoud Pezeshkian sagte heute Morgen, Dienstag, während der Zeremonie zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens von Frau „Betani Maden“, der neuen Botschafterin Neuseelands, dass der Iran bereit sei, jede Maßnahme zu ergreifen, um die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu erleichtern. In Reaktion auf die Hoffnungen der neuen Botschafterin Neuseelands auf ein erfolgreiches Ergebnis der Verhandlungen zwischen Iran und den USA betonte er: „Wir begrüßen Verhandlungen und werden dies tun, aber die Regel des Dialogs besagt, dass niemand nach Gewaltanwendung streben und seine Forderungen dem Gegenüber aufzwingen sollte.“

Pezeshkian fügte hinzu: „Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass ein Regime in der Region mit Unterstützung mächtiger Länder jedes Verbrechen begeht und dann versucht, andere als Störer der Sicherheit und Ruhe in der Region darzustellen, um auf diese Weise seine eigenen Forderungen durchzusetzen. Ist es fair, logisch und akzeptabel, den anderen Ländern den Weg zum Wachstum und Fortschritt zu versperren und dann mit den Ergebnissen des eigenen monopolisierten Fortschritts anderen gegenüber gewaltsam zu sein?“

Der Präsident sagte: „Die Islamische Republik Iran hat mehrfach erklärt, dass sie keineswegs an der Entwicklung von Atomwaffen interessiert ist und stets bereit war und ist, jede Art von Zusammenarbeit zu leisten, um die Richtigkeit dieser Behauptung zu beweisen.“

Die neue Botschafterin Neuseelands äußerte sich in diesem Treffen dankbar für das herzliche und freundliche Verhalten, das ihr während ihres Aufenthalts in Teheran entgegengebracht wurde, und bemerkte: „Ich hoffe und habe viel Motivation, eine wirksame und konstruktive Rolle bei der Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu spielen.“

Frau „Betani Maden“ wies auch auf die Position ihres Landes hin, besorgt über die erschreckende Situation in Gaza, und erklärte: „Neuseeland hat wiederholt einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert und seine Besorgnis über die Verhinderung humanitärer und medizinischer Hilfe in dieser Region geäußert.“