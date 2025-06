20 Mrd. USD Handelsziel zwischen Iran und Oman: Ergebnisse der Maskaat-Reise von Pezeshkian

Jamal Razaghi Jahromi sagte am Sonntag in einem Gespräch mit einem IRNA-Reporter über die Errungenschaften und Ergebnisse der jüngsten Reise des iranischen Präsidenten und seiner Begleitdelegation nach Oman: Eine Delegation von 90 privaten Wirtschaftsakteuren aus dem Iran begleitete Pezeshkian auf dieser Reise, die nun geschäftliche Beziehungen zu Oman haben oder solche Beziehungen anstreben.

Der Präsident der Iranisch-Omanischen Handelskammer äußerte, dass am ersten Tag dieser Reise ein gemeinsames Investitionsseminar mit dem Minister für Industrie und Handel von Oman stattfand. Außerdem gab es Treffen zwischen iranischen und omanischen Händlern, bei denen einige Wirtschaftsakteure ihre Anliegen und Probleme zur Sprache brachten.

Laut ihm fand am zweiten Tag ein Treffen mit dem Präsidenten, den iranischen Ministern und dem Präsidenten der Zentralbank statt.

Razaghi Jahromi kritisierte die schwachen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und wies auf die langjährigen und tiefen politischen Beziehungen hin. Er sagte: Trotz eines Wachstums des Handels zwischen 40 und 60 Prozent in den letzten drei Jahren erreicht das Handelsvolumen zwischen Iran und Oman noch nicht 3 Milliarden Dollar, was einem Achtel des Handels Irans mit einigen Ländern am Persischen Golf entspricht.

Der Präsident der Iranisch-Omanischen Handelskammer nannte die Gründung einer gemeinsamen Finanzinstitution in Oman innerhalb des nächsten Monats zur Lösung von Problemen bei Geldtransfers und zur Erleichterung von Bankgeschäften, die Einrichtung einer direkten Schifffahrtslinie zwischen Chabahar und Oman in Zusammenarbeit mit der Freihandelszone Chabahar und der Handelskammer von Oman, die Bereitstellung von 1000 Quadratmetern Arbeitsfläche in Oman für die Ansiedlung iranischer wissensbasierter Unternehmen sowie die Senkung der Handelszölle zwischen den beiden Ländern als praktische Maßnahmen zur Erleichterung des Handels zwischen den beiden Ländern.

Laut IRNA wurden während der Reise des Präsidenten und der iranischen Delegation nach Oman, die von der Privatwirtschaft weitgehend begrüßt wurde, praktische Schritte zur Erleichterung wirtschaftlicher Transaktionen unternommen, sodass in dieser Reise 18 Memoranden und Handelsvereinbarungen von den Parteien unterzeichnet wurden.