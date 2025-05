Präsident Pezeshkian: „Wir streben nach Stolz für uns selbst und die islamische Ummah“

Die wichtigsten Punkte des Interviews von Dr. Masoud Pezeshkian, Präsident des Iran, mit Oman Television sind folgende:

Wir können mit allen islamischen Ländern zusammensitzen und gemäß dem Gebot Gottes und des Heiligen Propheten des Islam (Friede sei mit ihm) handeln. Wie in mehreren Versen des Heiligen Koran gesagt wird, sind Gläubige Brüder, also stiftet Frieden zwischen euren Brüdern.

Wenn wir diesen Befehl des Gesandten Gottes (Friede sei mit ihm) annehmen und danach handeln, können wir auf der Grundlage der islamischen Brüderlichkeit Frieden und Sicherheit in der Region herstellen. Wir Muslime sind Brüder, doch unsere Feinde, die Kolonialisten und Ausbeuter, wollen uns mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Tricks und kulturellen und politischen Spaltungen gegeneinander aufhetzen.

Wir können dieses Gleichgewicht durchbrechen. Wir können in der Region, mit den islamischen Ländern, in einer Atmosphäre des Friedens, der Sicherheit und der Brüderlichkeit einen dauerhaften Frieden schaffen und Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Kultur in den islamischen Ländern ausbauen.

Dies ist möglich, vorausgesetzt, dass die Führer der islamischen Länder zusammenkommen, miteinander reden und nicht zulassen, dass irgendein Dialekt, keine Sprache oder Stimme die Einheit und den Zusammenhalt der Muslime stört, denn dies widerspricht dem Gebot Gottes und seines Propheten.

Nach internationalem Recht hat jedes Land das Recht, wissenschaftliche und fachliche Forschung zur Urananreicherung und zu nuklearen Energieaktivitäten für friedliche Zwecke durchzuführen.

In der Doktrin der Islamischen Republik Iran ist für Atomwaffen kein Platz. Wenn andere Länder sicherstellen wollen, dass wir nicht nach Atomwaffen streben, sind wir bereit, in jeder Hinsicht zu kooperieren, um diese Frage für die Region und die Welt zu klären.

Wir werden niemals auf die Anreicherung von Rohstoffen für therapeutische, diagnostische, gesundheitliche, landwirtschaftliche und industrielle Zwecke verzichten, denn dies ist unser Recht nach dem Völkerrecht.

Die Wissenschaft gehört der ganzen Welt, und alle Menschen haben das Recht, von Wissen, Technologie und wissenschaftlichen Möglichkeiten zu profitieren. Kein Land kann einem anderen Land dieses Recht nehmen. Deshalb werden wir dem Druck, die Anreicherung zu stoppen, in keiner Weise nachgeben.