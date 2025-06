Aragchi kritisiert jüngsten Bericht der IAEO

Teheran (IRNA) - Der Außenminister, der sich zu Gesprächen mit hochrangigen ägyptischen Beamten in Kairo aufhält, traf heute, am Montag, im Rahmen bilateraler Konsultationen mit ägyptischen Vertretern den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, der ebenfalls in Kairo ist.

In diesem auf Wunsch des Generaldirektors durchgeführten Treffen erinnerte der Außenminister an die Verantwortung der IAEO und ihres Leiters, ihre beruflichen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Er kritisierte die unbegründeten Behauptungen im jüngsten Bericht der IAEO über das iranische Atomprogramm und betonte, dass die Organisation nicht zulassen dürfe, dass ihre Glaubwürdigkeit durch die politischen Interessen und den Druck einiger Mitgliedsländer beeinträchtigt wird. Nach dem Treffen mit den Außenministern Irans und Ägyptens schrieb Rafael Grossi auf X: „Ein rechtzeitiges Treffen in Kairo mit Badr Abdelatty vom ägyptischen Außenministerium und dem Außenminister Irans. Wir schätzen die konstruktive Rolle Ägyptens bei der Unterstützung friedlicher und diplomatischer Lösungen für regionale Herausforderungen.“