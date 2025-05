Gespräch zwischen dem iranischen Außenminister und einer Delegation der Hamas über die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes

Teheran (IRNA) – Bassem Naeem und Osama Hamdan, Mitglieder des Politbüros der Palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, die zur Teilnahme am Teheraner Dialogforum in den Iran gereist sind, haben am Montagvormittag ein Gespräch mit dem iranischen Außenminister, Dr. Seyyed Abbas Araghchi, geführt.

Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, wurden bei dem Treffen die aktuellen Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten, insbesondere die jüngste Eskalation und die damit einhergehenden Angriffe des zionistischen Regimes im Gazastreifen, erörtert und Meinungen ausgetauscht. Bassem Naeem, ehemaliger palästinensischer Gesundheitsminister, verwies auf die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen und kritisierte die Instrumentalisierung von Wasser- und Nahrungsmittelversorgung durch das israelische Militär als Mittel kollektiver Bestrafung der Zivilbevölkerung. Er erklärte, dass die Menschen in Gaza und die Widerstandsgruppen weiterhin standhaft bleiben würden, bis eine Lösung erreicht sei, die den legitimen Rechten und Interessen des palästinensischen Volkes gerecht werde. Naeem betonte, dass das zionistische Regime trotz der Vermittlungsbemühungen dritter Staaten kein ernsthaftes Interesse an einer Beendigung der Kampfhandlungen zeige. Vielmehr nutze es die Verhandlungen, um Zeit zu gewinnen und versuche, Ziele, die militärisch nicht erreicht werden konnten, auf diplomatischem Wege durchzusetzen. Das Mitglied des Politbüros von Hamas unterstrich, dass das vorrangige Ziel jeglicher Verhandlungen aus Sicht des Widerstands der Schutz der Interessen des palästinensischen Volkes sei. Dazu gehörten ein vollständiger Waffenstillstand, der Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen sowie die Aufhebung der völkerrechtswidrigen Blockade gegen Gaza. Naeem dankte den befreundeten Staaten für ihre kontinuierliche Unterstützung und würdigte insbesondere die Solidarität der Islamischen Republik Iran mit dem palästinensischen Volk. Gleichzeitig rief er die islamischen Länder und die internationale Gemeinschaft dazu auf, den politischen Druck auf das zionistische Regime zu erhöhen, um den andauernden Völkermord im Gazastreifen zu beenden. Außenminister Araghchi bedankte sich für die Teilnahme der Hamas-Delegation am Teheraner Dialogforum und erklärte, dass die bislang von Israel und den Vereinigten Staaten unterbreiteten Vorschläge für einen Waffenstillstand nicht im Einklang mit den zentralen Interessen und Forderungen des palästinensischen Volkes stünden. Er bekräftigte die fortgesetzte Unterstützung der Islamischen Republik Iran für den palästinensischen Widerstand und das palästinensische Volk – insbesondere auf diplomatischer Ebene sowie in regionalen und internationalen Foren – angesichts der fortdauernden Verbrechen des zionistischen Regimes.