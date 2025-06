Araghchi: Wir setzen Verhandlungen fort, um die Rechte des iranischen Volkes zu wahren

„Seyyed Abbas Aragchi“, der am Sonntagabend nach Kairo gereist war, um sich mit ägyptischen Beamten zu treffen, sagte heute in der gemeinsamen Pressekonferenz mit „Badr Abdelatty“, dem ägyptischen Außenminister: „Iran und Ägypten sind zwei große Länder in der Region mit einer langen Geschichte und tief verwurzelten Zivilisationen. Beide Länder spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Fortschritt in der Region.“

Aragchi fügte hinzu: „Dies zeigt den Willen der beiden Länder, ihre Beziehungen, politischen Konsultationen und wirtschaftliche sowie politische Kooperationen in allen Bereichen zu entwickeln. Beide Länder haben sicherlich einen gemeinsamen Willen in diesem Bereich. Wir sind entschlossen, diese Beziehungen weiter auszubauen. Außerdem haben wir über die Beseitigung der Herausforderungen gesprochen, und derzeit gibt es keine Hindernisse für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, einige Hürden werden bald beseitigt.“

Er betonte: „Es ist möglich, dass dies in den nächsten Wochen geschieht. Der Weg zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern ist offener als je zuvor. Wir haben vereinbart, dass die Gespräche fortgesetzt werden und die politischen Konsultationen kontinuierlich zwischen den beiden Ländern stattfinden. Zudem haben wir vereinbart, das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern zu erhöhen und den Tourismus auszubauen.“

Der Außenminister wies auch auf die Gespräche mit seinem ägyptischen Kollegen über regionale Themen und die Situation in Palästina hin und betonte die Notwendigkeit, den Verbrechen des zionistischen Regimes entgegenzutreten und die Rechte des palästinensischen Volkes, insbesondere in Gaza, zu unterstützen.

Aragchi dankte Ägypten und Katar für ihre Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und erklärte, dass Iran einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen fordere.