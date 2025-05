60 weitere Palästinenser in Gaza getötet – Zahl der Märtyrer erreicht 54.381

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Shahab gab das Gesundheitsministerium von Palästina im Gazastreifen heute, am Samstag, in den neuesten Statistiken bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 60 palästinensische Bürger getötet und 284 weitere verletzt wurden.

Diese Zahlen stammen aus einem neuen aggressiven Angriff der israelischen Armee, der am 18. März 2025 begann. Seitdem wurden 4.117 Menschen getötet und 12.013 weitere verletzt.

Mit diesen neuen Opfern beläuft sich die Gesamtzahl der Märtyrer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 auf 54.381, während die Zahl der Verletzten auf 124.054 gestiegen ist.

Heute, am Samstag, dem 75. Tag der Wiederaufnahme der Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen, erlebten verschiedene Gebiete dieser Region Luftangriffe und Artilleriebeschuss.