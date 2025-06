Araghchi: Antwort auf das Schreiben der Vereinigten Staaten befindet sich in Ausarbeitung

Wie die IRNA am Sonntagabend berichtete, überreichte Badr Albusaidi, Außenminister des Sultanats Oman, am Samstag, dem 31. Mai, während eines kurzen Arbeitsbesuchs in Teheran einen offiziellen Vorschlag der US-Regierung an Außenminister Araghchi. Gegenstand des Vorschlags ist eine mögliche Wiederaufnahme indirekter Gespräche zwischen Teheran und Washington über das iranische Atomprogramm.

Der Besuch fand im Rahmen der andauernden Vermittlungsbemühungen des Oman statt und diente der Übermittlung zentraler Elemente des US-Vorschlags. In einem Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter) betonte Araghchi, dass die Islamische Republik Iran „im Einklang mit ihren Prinzipien, ihren nationalen Interessen und den Rechten des iranischen Volkes eine angemessene und durchdachte Antwort auf dieses Angebot geben“ werde.

Bei dem übermittelten Dokument handelt es sich um den ersten formellen Entwurf, der der Islamischen Republik Iran seit Beginn der neuen Gesprächsrunde Anfang April (entsprechend dem iranischen Monat Farvardin) unterbreitet wurde. Ausgearbeitet wurde das Papier durch den Sondergesandten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Steve Witkoff, und anschließend über diplomatische Kanäle an Teheran übermittelt.

Übereinstimmenden Berichten internationaler Medien wie der New York Times und Axios zufolge enthält das Dokument eine Reihe zentraler Punkte und Bedingungen, stellt jedoch noch keinen vollständigen Vertragsentwurf dar. Eine der Hauptforderungen der Vereinigten Staaten besteht demnach in der vollständigen Einstellung der Urananreicherung durch den Iran. Ferner schlägt das Papier die Gründung eines regionalen Konsortiums zur Herstellung nuklearer Materialien vor, dem neben dem Iran auch Saudi-Arabien, weitere arabische Staaten sowie die Vereinigten Staaten selbst angehören sollen.

Nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter sei es das Ziel, zunächst ein grundlegendes Abkommen zu erzielen, das als Rahmen für eine umfassendere Verständigung über das iranische Atomprogramm dienen soll. Im Falle einer grundsätzlichen Einigung sollen technische Expertengruppen beider Seiten mit der Ausarbeitung der Details betraut werden.

Das Weiße Haus bestätigte die Übermittlung des Vorschlags und erklärte, dass „Donald Trump wiederholt und mit Nachdruck betont hat, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe.“

Ein Sprecher des Weißen Hauses ergänzte, dass das übermittelte Papier „ausführlich und substanziell“ sei und fügte hinzu: „Es liegt im ureigenen Interesse Irans, dieses Angebot ernsthaft zu prüfen und anzunehmen.“

Der Vorschlag wurde dem Iran zu einem Zeitpunkt unterbreitet, an dem der ehemalige US-Präsident Donald Trump in mehreren öffentlichen Erklärungen die Möglichkeit eines Abkommens in „absehbarer Zukunft“ ausdrücklich in Aussicht gestellt hatte.