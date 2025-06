Araghchi in Beirut: Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität des Libanon haben für Iran höchste Priorität

Wie die außenpolitische Redaktion der IRNA berichtet, erklärte Araghchi in einem Pressegespräch direkt nach seiner Ankunft, Ziel seiner Reise sei der Austausch mit führenden libanesischen Persönlichkeiten sowie der Bevölkerung des Landes. Er gratulierte zum „Tag des Widerstands“ und zum bevorstehenden Opferfest und betonte, dass die Priorität der iranischen Außenpolitik nach wie vor auf den Nachbarstaaten, dem westasiatischen Raum und den befreundeten Nationen dieser Region liege.

Araghchi wies darauf hin, dass die iranisch-libanesischen Beziehungen auf einer langen Tradition gegenseitiger Freundschaft und gegenseitigen Respekts beruhen. Iran sei weiterhin entschlossen, diese Beziehungen im Geiste beiderseitiger Interessen und auf Grundlage gegenseitiger Achtung fortzusetzen.

Er hob hervor:

„Die Unabhängigkeit des Libanon, seine Souveränität und der Erhalt seiner territorialen Integrität haben für uns höchste Priorität. Wir haben den Libanon in allen Phasen unterstützt – und wir werden ihn weiterhin gegen die Besatzung durch das zionistische Regime unterstützen.“

Zugleich betonte Araghchi, dass diese Haltung nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Libanons zu verstehen sei.

„Dies ist Ausdruck der Unterstützung eines befreundeten Landes für seine Partner – kein Staat in der Region hat das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen.“

Für den weiteren Verlauf seiner Reise kündigte Araghchi Treffen mit dem libanesischen Präsidenten, dem Parlamentspräsidenten, dem Premierminister sowie dem Außenminister an. Abschließend äußerte er die Hoffnung, dass angesichts der veränderten Lage im Libanon und in der Region ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufgeschlagen werde.

Die Reise Araghchis nach Beirut erfolgt im Rahmen einer regionalen Tour, die ihn zuvor bereits nach Kairo geführt hatte, wo er mehrere hochrangige Gespräche mit ägyptischen Spitzenpolitikern führte.