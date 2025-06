Ghalibaf: Die Teilnahme an BRICS ist eine wertvolle Gelegenheit, die Beziehungen zu den Wirtschaftsmächten der Welt auszubauen

Bevor Mohammad Bagher Ghalibaf in drei lateinamerikanische Länder aufbrach und am BRICS-Gipfel teilnahm, sagte er am Samstagabend im Pavillon der Republik am Teheraner Flughafen Mehrabad: „Wir sind bereit für eine regelmäßige Reise nach Lateinamerika, die auf Einladung des Sprechers der Nationalversammlung des Landes in Venezuela beginnen wird, um die Beziehungen in wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Angelegenheiten auszubauen.“

„Diese Region mit einer Bevölkerung von über 600 Millionen Menschen ist auf der internationalen Bühne gut mit dem Iran harmoniert. Alle Beteiligten verurteilen den Unilateralismus und unterstützen den Multilateralismus. Dies ist eine gute Gelegenheit, die Beziehungen zur Islamischen Republik auszubauen“, fügte er hinzu.

Er erklärte zum BRICS-Forum: „BRICS umfasst mehr als 49 Prozent der Weltbevölkerung, 39 Prozent der Weltwirtschaft und etwa 24 Prozent des Welthandels werden innerhalb der BRICS-Gruppe abgewickelt.“

„Dies ist die größte politische und wirtschaftliche Chance. Wichtige Länder der Welt wie China, Russland, Indien und Brasilien, das den 11. BRICS-Gipfel ausrichtet, sind bei diesem Forum vertreten. Auch die parlamentarische Delegation der Islamischen Republik wird an diesem Gipfel teilnehmen, der eine großartige Gelegenheit für bilaterale und multilaterale Beziehungen darstellt“, stellte er fest.