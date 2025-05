Pezeshkian: Mit oder ohne Sanktionen werden wir unser Land aufbauen

„Masoud Pezeshkian“ betonte heute, Mittwoch, im zweiten Tag seines Besuchs in Oman, bei dem Treffen mit im Ausland lebenden Iranern, dass wir vor Ungerechtigkeit und Unterdrückung Angst haben sollten.

Er sagte: „Wir müssen mit unserem Volk, unseren Nachbarn und der Welt auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Fairness umgehen. In der normalen Kurve des Daseins gibt es eine kleine Gruppe, die an nichts glaubt, während einige von ihnen Elite und herausragend sind. Die Mehrheit jedoch befindet sich auf einem gemeinsamen Weg, der durch die Führer Sinn erhält und erleuchtet wird.“

Der Präsident betonte, dass egal ob die Sanktionen aufgehoben werden oder nicht, wir mit der Unterstützung Gottes Veränderungen herbeiführen werden, und diese Veränderungen sind mit Ihrer Hilfe möglich. Er fügte hinzu: „Wenn wir islamischen Länder Hand in Hand arbeiten, unsere Geschäfte und Beziehungen ausweiten und unsere Märkte und Völker in Handel, Investitionen, Wirtschaft und Industrie bewusst miteinander verbinden, werden wir niemanden brauchen.“

Er betonte, dass der Glaube an die eigene Fähigkeit der Schlüssel zum Erfolg in den Angelegenheiten sein wird, und äußerte: „Sie kommen in unsere Region, stehlen unser Öl und Gas und geben uns stattdessen Waffen, Bomben und Raketen. Sie machen uns Angst voreinander und durch die Intrigen und Bosheiten unserer Feinde werden wir zu einer Gefahr füreinander.“

Pezeshkian erklärte, dass die islamischen Länder in Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Wachstum leben sollten, und fügte hinzu: „Mit dem Verständnis dieser wichtigen Tatsache können wir Veränderungen herbeiführen. Wir sind keine Bedrohung füreinander, sondern eine Chance, und deshalb sollten wir Hand in Hand arbeiten, diese Gelegenheit richtig nutzen und gemeinsam die bestehenden Zustände beenden.“