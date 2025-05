Iran und Oman betonen die Fortsetzung regionaler und internationaler Zusammenarbeit

In dieser Erklärung haben die beiden Länder ihre Entscheidung bekannt gegeben, neue Perspektiven in der wirtschaftlichen Partnerschaft zu eröffnen, den privaten Sektor bei der Erhöhung des Handels und der Investitionen zu unterstützen, die regionalen und internationalen Koordinierungen fortzusetzen und die Maßnahmen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk zu verurteilen.

Außerdem wurde die aktive Rolle des Sultanats Oman bei der Erleichterung der indirekten Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika über nukleare Themen sowie die Herausgabe einer gemeinsamen Briefmarke als Symbol der kulturellen Diplomatie begrüßt.

In dieser Erklärung heißt es: In Beantwortung der Einladung von Herrn Haitham bin Tariq, dem respektvollen Sultan von Oman, hatte der Präsident des Iran, Masoud Pezeshkian, am Dienstag und Mittwoch, dem 27. und 28. Mai, eine offizielle Reise ins Sultanat Oman.

Diese Reise fand im Rahmen der stabilen historischen Beziehungen zwischen Oman und Iran sowie den beiden brüderlichen Völkern statt und diente der Stärkung der festen bilateralen Beziehungen sowie der Betonung des gegenseitigen Respekts zwischen den Führern und den Völkern beider Länder, der auf den Prinzipien von Brüderlichkeit, Religion und guter Nachbarschaft basiert.

Herr Haitham bin Tariq und Masoud Pezeshkian haben in den offiziellen Gesprächen in Maskat die Perspektiven der gemeinsamen Zusammenarbeit, die bilateralen Beziehungen und deren Entwicklung, insbesondere in Bezug auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame Investitionen in verschiedenen Bereichen sowie die Koordination in Angelegenheiten, die den Interessen beider befreundeten Länder und der beiden brüderlichen Völker dienen, erörtert.

Außerdem äußerten beide Seiten ihre Zufriedenheit über die im Rahmen der gemeinsamen Kommission getroffene Vereinbarung zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und ordneten an, dass die Sitzungen der gemeinsamen Kommission regelmäßig abgehalten werden.