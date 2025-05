König von Oman empfängt Pezeshkian offiziell

Am Dienstagnachmittag (27. Mai 2025) fand die offizielle Begrüßung von „Masoud Pezeshkian“, dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, im „Al Alam Palast“ statt.

Nach der Platzierung an einem speziellen Ort und dem Abspielen der Nationalhymnen der Islamischen Republik Iran und des Sultanats Oman, legten der Präsident und der Sultan von Oman einen militärischen Empfang ab. Anschließend wurden die hochrangigen Begleitpersonen einander vorgestellt.

Zu Ehren des Präsidenten und der hochrangigen Delegation der Islamischen Republik Iran wurden 21 Kanonenschüsse als Zeichen des Friedens und der Freundschaft abgefeuert.

„Masoud Pezeshkian“ kam heute Mittag zu einem zweitägigen Besuch auf Einladung von König Haitham bin Tariq Al Said am Flughafen Maskat an.

Nach der offiziellen Empfangszeremonie wird der Präsident ein privates Treffen mit dem König von Oman im „Al Alam Palast“ haben, gefolgt von einer gemeinsamen Sitzung der hochrangigen Delegationen beider Länder.