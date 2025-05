Araqchis Reaktion auf die britische Haltung zur „Null-Anreicherung“ im Iran

Araqchi schrieb am Dienstagabend im sozialen Netzwerk X: „Der Iran hat seine multilateralen Beziehungen mit Großbritannien und den anderen verbleibenden europäischen Mitgliedern des JCPOA weiterhin in gutem Glauben gepflegt, auch wenn die Vereinigten Staaten weiterhin keine Bereitschaft zeigen, sie in den laufenden Verhandlungsprozess einzubeziehen.“

„Wenn die britische Position eine Nullanreicherung im Iran ist – was einen klaren Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag und auch gegen die Verpflichtungen Großbritanniens als verbleibendes Mitglied des JCPOA darstellt –, dann gibt es zwischen uns in der Atomfrage kein Diskussionsthema mehr“, bemerkte er.