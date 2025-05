Pezeshkian: Die Beziehungen zwischen Teheran und Maskat werden von Tag zu Tag enger

Laut dem IRNA-Politikreporter sagte Pezeshkian am Dienstag, dem 6. Khordad 1404 (entspricht dem 27. Mai 2025), vor seiner Abreise nach Maskat, dass die Reise auf Einladung des omanischen Sultans Haitham bin Tariq Al Said erfolge. Im Einklang mit den Leitlinien des iranischen Staats und den Vorgaben des Revolutionsoberhaupt der IRI diene dieser Besuch dazu, tiefere und bessere Beziehungen zu den Nachbarn – darunter Oman – zu etablieren. Die Islamische Republik Iran strebe an, ihre Beziehungen zu Oman in allen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen auszuweiten.

Der Präsident betonte zudem, dass die Förderung von Frieden und Stabilität in der Region sowie die Positionierung gegen die Gräueltaten im Gazastreifen weitere zentrale Themen seiner Reise seien. Ziel sei es, mit Oman eine gemeinsame Sprache und Sichtweise in diesen Fragen zu finden. Die Länder der Region müssten gemeinsam gegen das verbrecherische Verhalten des zionistischen Regimes auftreten, das aus menschlicher Sicht inakzeptabel sei, und ihre Proteste in internationalen Foren zum Ausdruck bringen.

Pezeshkian verwies darauf, dass der derzeitige bilaterale Handel mit Oman etwa 2,3 Milliarden US-Dollar umfasse – mit steigender Tendenz. Während des Besuchs sollen verschiedene Themen wie Infrastruktur, Schifffahrt, Handel und die engere Kooperation der Provinzgouverneure beider Länder besprochen werden.

Er ergänzte, dass ihn der Präsident der iranischen Handelskammer auf dieser Reise begleite. Man hoffe, die bilateralen Beziehungen in einer Atmosphäre größerer Nähe und Tiefe weiterzuentwickeln und dabei substanzielle Fortschritte zu erzielen.

Wie IRNA berichtet, ist Pezeshkian am Dienstagmittag, dem 6. Khordad 1404, zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Maskat aufgebrochen – auf Einladung von Sultan Haitham bin Tariq Al Said.

Maskat ist bereits das zehnte internationale Reiseziel Masoud Pezeshkians seit seiner Amtsübernahme als Präsident der Islamischen Republik Iran. Zuvor hatte er bereits den Irak, die USA, Katar, Turkmenistan, Russland (zweimal), Tadschikistan, Ägypten und Aserbaidschan besucht – Reisen, die größtenteils im Rahmen der sogenannten „Politik der Nachbarschaft“, eines ausgewogenen Austauschs sowie der Stärkung regionaler und internationaler Zusammenarbeit einzuordnen sind.