Araghchi: Wir machen mit niemandem Scherze beim Thema Anreicherung

"Seyyed Abbas Araghchi", der Außenminister, äußerte sich am Rande seiner Reise nach Oman, die er zusammen mit dem Präsidenten unternimmt: "Bislang ist alles während dieser Reise sehr gut gelaufen; jetzt beginnt auch eine Sitzung mit iranischen und omanischen Wirtschaftsakteuren, die in Anwesenheit des geschätzten Präsidenten stattfinden wird, und die bilateralen Beziehungen der beiden Länder befinden sich auf einem sehr guten Weg. In den Beziehungen zwischen Iran und Oman herrscht gegenseitiger Respekt auf höchstem Niveau; gegenseitige Interessen sind das einzige Kriterium für unsere Zusammenarbeit, und beide Seiten gehen mit gutem Willen an die Förderung der Interessen beider Völker heran."

Der Außenminister sprach auch über die Beratungen mit dem Außenminister von Oman zur Durchführung der nächsten Runde der Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten und sagte: "Es ist natürlich, dass Beratungen und Austausch von Meinungen stattfanden, aber der Hauptgrund dieser Reise sind nicht die Verhandlungen. Wahrscheinlich wird in den nächsten Tagen das Datum der neuen Verhandlungsrunde bekannt gegeben, was ein anderes Thema ist."

Araghchi erklärte auch seine letzte Nachricht auf dem Netzwerk X und sagte: "Diese Nachricht war als Antwort auf einen britischen Beamten gedacht, der von 'Null-Anreicherung' sprach. Ich habe dort klar gesagt, dass wir unsere Gespräche mit den Europäern und den drei europäischen Ländern in dieser Zeit fortgesetzt haben, aber wenn ihre Position 'Null-Anreicherung' ist, haben wir wirklich nichts mehr mit ihnen im nuklearen Bereich zu besprechen."