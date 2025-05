„Wenn eine Einigung erzielt wird, werden wir die Politik, keine amerikanischen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zu akzeptieren, überdenken“

„Wenn jedoch unter den gegenwärtigen Umständen der Verhandlungen Fragen aufgeworfen werden und eine Einigung erzielt wird und die Forderungen des Iran berücksichtigt werden, werden wir die Akzeptanz amerikanischer Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde überdenken“, fuhr er fort.

Eslami äußerte sich auch zur Möglichkeit eines Anreicherungsstopps im Iran: „Diese Frage wurde überhaupt nicht angesprochen. Der Anreicherungsgrad sollte nicht politisch diskutiert werden; er hängt von der Art der Nutzung ab.“

„Unser Atomprogramm hat einen sehr klaren Rahmen. Zu den Programmen, die derzeit umgesetzt werden, gehören iranische Atomkraftwerke und iranischer Brennstoff“, bemerkte er.

„Wir planen den Bau eines vollständig iranischen Kraftwerks mit ausschließlich iranischem Brennstoff. Dieses Projekt ist bereits in vollem Gange. Die entsprechende Ausrüstung wird in unseren Fabriken hergestellt, und der Brennstoffproduktionsprozess erfolgt in unseren Brennstofffabriken“, erklärte er.

„Die Agentur führt die intensivsten Inspektionen in der Islamischen Republik Iran durch. Im Jahr 2024 erreichten die Inspektionen der Agentur im Iran einen weltweit beispiellosen Rekord“, schloss er.

„Die Anreicherung bildet die Grundlage der Atomindustrie des Landes. Man kann dies mit einem Beispiel aus der Stromwirtschaft vergleichen: Angenommen, jemand darf ein Umspannwerk und ein Stromnetz betreiben, aber kein Kraftwerk bauen“, sagte er.

„Der wichtigste Punkt am Verhandlungstisch ist, dass der Iran unbedingt und ohne Zweifel über eine Anreicherungsindustrie verfügen muss. In diesem Zusammenhang gibt es zwei wichtige und entscheidende Vorbehalte: Erstens hat der Iran ausdrücklich erklärt, dass er keinerlei Atomwaffen bauen möchte. Zweitens wird die Urananreicherung im Iran niemals zur Herstellung von Atomwaffen dienen“, betonte er.