Grossi begrüßte die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Iran und den USA

Am Mittwoch äußerte sich Rafael Grossi gegenüber Journalisten bei einem Fachseminar der IAEA in Wien zur Verhandlungsrunde in Oman: „Es ist derzeit zu früh für ein Urteil. Aber die Fortsetzung der Treffen ist ein Zeichen für das Interesse beider Seiten, zu einer Einigung zu gelangen.“

Der Generaldirektor bestätigte auch, dass einer seiner Stellvertreter nach Teheran gereist ist. Zuvor hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, erklärt, dass der Stellvertreter Grossis nach Teheran reisen werde, um die Diskussion über die regulären Kooperationen zwischen Iran und der IAEA fortzusetzen.

Baghaei sagte am Montag gegenüber Journalisten: „Unser Ansatz gegenüber der IAEA war immer konstruktiv, und als Mitglied der Behörde haben wir stets darauf geachtet, Beziehungen auf der Grundlage unserer Verpflichtungen aufzubauen. Ungeachtet einiger politischer Ansätze der IAEA verfolgen wir dieses Ziel.

"Der Besuch des stellvertretenden Generaldirektors der IAEA findet in dieser Woche statt, und die Tagesordnung umfasst die Fortsetzung der Diskussion über die regulären Kooperationen zwischen Iran und der IAEA.“, so er.

Laut Baghaei erwartet Iran, dass der Generaldirektor seine Arbeit ohne Einflussnahme von Seiten derjenigen, die keine Hemmungen haben, internationale Institutionen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, fortsetzt.