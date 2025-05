Baqaei: Das zionistische Regime kennt keine Grenzen in seiner Brutalität und Verletzung internationaler Normen

„Esmail Baqaei“ wies auf die beispiellosen Verbrechen des zionistischen Regimes in den letzten zwei Tagen hin, die zur Ermordung von über 50 unschuldigen Palästinensern führten. Er bezeichnete diese Handlungen als ein klares Beispiel für Kriegsverbrechen und stellte fest: „Das zionistische Regime erhöht unter dem internationalen Schweigen Tag für Tag das Ausmaß und die Intensität seiner Verbrechen gegen die wehrlosen Palästinenser und kennt keine Grenzen in seiner Brutalität und in der groben Verletzung internationaler Normen.“

Der Sprecher des Außenministeriums zeigte sich empört über die Verbrechen der extremistischen Zionisten im Westjordanland und in Jerusalem und betonte: „Es ist die gesetzliche und moralische Pflicht aller Länder und internationalen Organisationen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen und zu verhindern, dass das Töten von Menschen, die Zerstörung von Häusern und die Besetzung fremden Landes zur Normalität werden.“

Baqaei betrachtete die Unterstützer des zionistischen Regimes, insbesondere die USA, Großbritannien und einige andere europäische Länder, als Mittäter an den Verbrechen des Besatzungsregimes.

Er betonte: „Das Verhindern der USA und anderer Unterstützer des Regimes, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen, sowie deren offensichtliche und versteckte Behinderungen im Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof und dem Internationalen Gerichtshof sind wesentliche Faktoren für die Straflosigkeit der Verantwortlichen und Entscheidungsträger des zionistischen Regimes und die Fortdauer ihrer Verbrechen.“