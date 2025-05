Demonstration gegen Netanjahus Politik in Tel Aviv

Die Demonstranten skandierten Parolen und forderten erneut die Freilassung zionistischer Gefangener in Form eines Gefangenenaustauschabkommens mit dem palästinensischen Widerstand.

Die Vereinigung der Familien von Gefangenen betonte in einer Erklärung: Netanjahu kündigte diese Woche an, dass er statt der Freilassung der Gefangenen eine Ausweitung des Krieges anstreben werde.

In der Erklärung heißt es: „Netanjahu kündigte an, dass er die Geiseln (zionistische Gefangene) in den Tunneln begraben wolle, indem er die Militäroperation ausweitet. Er hat einen Chef des Geheimdienstes und der Sicherheitsorganisation ausgewählt, der kein Interesse daran hat, sie aus dem Gazastreifen zurückzuholen.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Netanjahu führt uns in eine Katastrophe und einen Krieg, der zur Tötung weiterer Geiseln (zionistischer Gefangener) und Soldaten führen wird, und Trump ist der Einzige, der Netanjahu zwingen kann, den Krieg zu beenden.“