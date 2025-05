Revolutionsführer betont die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur Beendigung der Verbrechen in Gaza

Ayatollah Ali Khamenei, der Führer der Islamischen Revolution, betonte heute Nachmittag in dem Treffen von pakistanischen Premierminister Shahbaz Sharif und seiner Delegation die besondere Rolle Pakistans in der islamischen Welt und die Notwendigkeit gemeinsamer und wirksamer Aktivitäten von Iran und Pakistan, um die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza zu stoppen.

Zu Beginn des Treffens äußerte der Führer seine Freude über das Ende des Krieges zwischen Pakistan und Indien und äußerte die Hoffnung auf eine Lösung der Konflikte zwischen den beiden Ländern. Er verwies auf die starke und positive Haltung Pakistans in der Palästinenserfrage in den letzten Jahren und sagte: „Während es in den letzten Jahren immer wieder Versuchungen gab, die islamischen Länder mit dem zionistischen Regime zu verbinden, hat Pakistan sich niemals von diesen Versuchungen beeinflussen lassen.“

Ayatollah Khamenei wies auf die zahlreichen Kapazitäten der islamischen Umma hin, um in der heutigen Welt an Einfluss zu gewinnen, und fügte hinzu: „In einer Zeit, in der Kriegstreiber in der Welt viele Motivationen haben, um Konflikte und Kriege zu verursachen, ist das Einzige, was die Sicherheit der islamischen Umma gewährleisten kann, die Einheit zwischen den islamischen Ländern und die Stärkung der Beziehungen zwischen diesen Ländern.“

Er betrachtete die Palästinenserfrage als die wichtigste Angelegenheit der islamischen Welt und wies auf die katastrophalen Bedingungen in Gaza hin: „Die Situation in Gaza hat ein Ausmaß erreicht, in dem gewöhnliche Menschen in Europa und Amerika mit Demonstrationen gegen ihre Regierungen protestieren, während leider einige islamische Staaten in dieser Situation an der Seite des zionistischen Regimes stehen.“

Der Führer der Islamischen Revolution betonte, dass die Islamische Republik Iran und Pakistan durch ihre Zusammenarbeit in der islamischen Welt Einfluss ausüben können, um die Palästinenserfrage aus diesem falschen Weg zu führen, und fügte hinzu: „Wir sind optimistisch hinsichtlich der Zukunft der islamischen Welt, und viele Ereignisse bestätigen unseren Optimismus.“

Ayatollah Khamenei bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und Pakistan stets als warm und brüderlich und wies auf die positive Haltung Pakistans während des von Irak angezettelten Krieges als Beispiel für diese brüderlichen Beziehungen hin. Er bewertete die derzeitigen Kooperationen der beiden Länder in verschiedenen Bereichen als unter dem erwarteten Niveau und fügte hinzu: „Die beiden Länder können sich in vielen Bereichen gegenseitig unterstützen, und wir hoffen, dass diese Reise zur umfassenden Erweiterung der Beziehungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere wirtschaftlich, politisch und kulturell, beiträgt.“

In diesem Treffen, an dem auch Präsident Pezeshkian teilnahm, dankte Shahbaz Sharif der Islamischen Republik Iran für ihre positive Rolle bei der Beruhigung der Krise zwischen Pakistan und Indien und sprach über die Entwicklungen im Zusammenhang mit den jüngsten Konflikten, wobei er auf die Situation in Gaza hinwies und sagte: „Leider unternimmt die internationale Gemeinschaft keine wirksamen Maßnahmen, um die Katastrophe in Gaza zu beenden.“