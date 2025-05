Iranischer Außenminister reist nach Maskat

In einem Gespräch mit Reportern kündigte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghai, an, dass der Außenminister nach den erforderlichen Konsultationen in Teheran nach Maskat aufbrechen werde, um an der vierten Runde der indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den USA teilzunehmen.

Diese Gesprächsrunde wird, wie die drei vorangegangenen Runden, vom Außenminister des Oman moderiert und es werden hochrangige Verhandlungsführer aus der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten daran teilnehmen.

Baghaei erklärte: „Diese Verhandlungsrunde wird heute gegen 12:00 Uhr in Maskat beginnen, und die Delegation der Islamischen Republik Iran, die aus einem Team von Experten und technischen Experten besteht, ist in Maskat stationiert, um während der Verhandlungen die notwendigen Konsultationen durchzuführen.“

Die Delegation der Islamischen Republik Iran wird auf Grundlage dieser Richtlinien und Rahmenbedingungen keine Mühen scheuen, um die Interessen der iranischen Nation zu schützen und die Errungenschaften unseres Landes im Bereich der friedlichen Kernenergie zu sichern, während sie gleichzeitig die Sanktionen und die drückenden wirtschaftlichen Beschränkungen aufhebt.