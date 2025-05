Treffen der iranischen und omanischen Außenminister

Seyyed Abbas Araqchi, der heute Morgen an der Spitze einer Delegation nach Oman reiste, um an der vierten Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den USA teilzunehmen, traf sich bei seiner Ankunft in Maskat mit Badr Al-Busaidy, dem Außenminister des Sultanats Oman, und führte Gespräche mit ihm.

Bei diesem Treffen dankte der Außenminister unseres Landes dem Außenminister und der Regierung des Oman für die Ausrichtung und wichtige Rolle bei der Vermittlung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA und erläuterte die Ansichten unseres Landes zu den wichtigsten Aspekten dieser Gespräche sowie die grundsätzlichen Positionen des Iran in dieser Hinsicht.

Der omanische Außenminister betonte die Entschlossenheit seines Landes, jede erdenkliche Hilfe zur Erleichterung der Gespräche zu leisten, und informierte Araqchi über die geplanten Vereinbarungen und Vorbereitungen für diese Gesprächsrunde.