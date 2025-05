Berater des Präsidenten: Iran betont die Stärkung freundschaftlicher Beziehungen zum Vatikan

Seyed Mahmoud Alavi gratulierte heute, am Samstag, in einer Botschaft zur Wahl von Papst Leo XIV. und stellte fest, dass dieses bedeutende Ereignis nicht nur einen Wendepunkt für Millionen von Katholiken weltweit darstellt, sondern auch die Bedeutung spiritueller Führung in der modernen Welt und die Rolle der Religion bei der Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und Koexistenz in Erinnerung ruft.

In seiner Nachricht fügte der Vorsitzende des Rates für ethnische Gruppen, Religionen und Konfessionen hinzu: „In einer Welt, die mehr denn je Dialog, Mitgefühl und spirituelle Einheit benötigt, hoffe ich, dass Ihre Amtszeit eine Quelle der Stärkung der Beziehungen zwischen den abrahamitischen und himmlischen Religionen, der Förderung der Menschenwürde und der Festigung gemeinsamer ethischer Prinzipien sein wird.“

Er betonte, dass die Islamische Republik Iran seit jeher ein Garten der Völker, Religionen und verschiedenen Konfessionen gewesen sei und dass Iran stets bestrebt ist, Gerechtigkeit, Frieden und Ruhe zu fördern. Dabei wird die Menschenwürde gewahrt, und wie in der Vergangenheit wird die Betonung auf die Stärkung freundschaftlicher und respektvoller Beziehungen zum Vatikan gelegt.

"Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Förderung des globalen Friedens und der Sicherheit sowie dem Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, was stets auf der Agenda dieses zivilisatorischen Landes steht.", so er.