Irans oberster Führer: Muslime dürfen nicht zulassen, dass die palästinensische Frage in Vergessenheit gerät

Tausende Arbeiter aus dem ganzen Land trafen sich an diesem Samstagmorgen mit Ayatollah Khamenei, dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, in Imam Khomeinis (RA) Husseiniyeh.

Die wichtigsten Punkte seiner Rede bei diesem Treffen sind folgende:

„Mit verschiedenen Gerüchten, mit verschiedenen Worten, indem sie neue Themen und neue irrelevante, bedeutungslose Worte aufwerfen, versuchen sie, die Menschen vom Thema Palästina abzulenken. Die Palästinafrage sollte nicht außer Acht gelassen werden“, fügte er hinzu.

„Das Verbrechen, das das zionistische Regime im Gazastreifen in Palästina begeht, kann nicht ignoriert werden. Die ganze Welt muss sich dagegen wehren. Sie müssen sich sowohl gegen das zionistische Regime selbst als auch gegen die Unterstützer des zionistischen Regimes stellen … Die Amerikaner unterstützen sie“, erklärte er.

„Die Realität ist, dass das unterdrückte Volk Palästinas und des Gazastreifens heute nicht nur dem zionistischen Regime gegenübersteht, sondern auch Amerika und Großbritannien. Ich glaube, dass Palästina mit Gottes Hilfe, mit Gottes Ehre und Ruhm über die zionistischen Besatzer siegen wird. Das wird passieren“, bemerkte er.

„Jetzt unternehmen sie etwas und machen Fortschritte in Syrien und anderswo. Dies ist kein Zeichen der Stärke, sondern eher ein Zeichen der Schwäche und wird, so Gott will, zu noch größerer Schwäche führen“, fuhr Khamenei fort.

„Wir hoffen, dass die iranische Nation und die gläubigen Nationen den Tag des Sieges Palästinas über die Invasoren und Usurpatoren Palästinas mit eigenen Augen erleben werden, so Gott will“, schloss er.