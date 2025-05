Iran gratuliert zur Wahl des neuen Papstes

In dieser Mitteilung, von der eine Version in dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, heißt es: „Die Botschaft der Islamischen Republik Iran im Heiligen Stuhl gratuliert den Anhängern dieses Glaubens zur Wahl von Kardinal Prevost als Papst und Führer der katholischen Kirche weltweit und hofft, dass wir in der Amtszeit des neuen Papstes umfassende Bemühungen um Dialog, Annäherung der Religionen, Förderung von Frieden, sozialer Gerechtigkeit und die Beseitigung von Unterdrückung und Unrecht in der Welt erleben werden.“

Kardinal Robert Francis Prevost wurde gestern nach zwei Tagen der Beratungen und Abstimmungen der Kardinäle als Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus gewählt. Der neue Papst, der den Namen Leo XIV. gewählt hat, ist 69 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Chicago im Bundesstaat Illinois, USA, und ist der erste katholische Führer mit amerikanischer Staatsangehörigkeit.

Er hat viele Jahre in Lateinamerika gearbeitet und diente ein Jahrzehnt in der Stadt Trujillo in Peru. Danach wurde er zum Bischof der Stadt Chiclayo ernannt und war von 2014 bis 2023 in dieser Funktion tätig.