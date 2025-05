Araqchi: Die Frage der Anreicherung ist kein Gegenstand von Kompromissen oder Verhandlungen

Vor der vierten Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den USA sagte Seyyed Abbas Araqchi am Sonntag zu den Einzelheiten dieser Gesprächsrunde: „Nach meiner gestrigen Reise in die Region und den Konsultationen mit Saudi-Arabien und Katar breche ich heute zur nächsten Gesprächsrunde auf. Wir haben heute Morgen in Teheran weitere Konsultationen geführt und hoffen, in dieser Runde zu einem entscheidenden Punkt zu gelangen.“

Der Außenminister stellte fest, dass wir leider viele widersprüchliche Aussagen der anderen Seite hören, sowohl in Interviews als auch in Positionen.

Araqchi betonte: „Das iranische Atomprogramm verfügt über eine starke rechtliche und regulatorische Grundlage und alle seine friedlichen Aspekte standen und stehen unter der Aufsicht der Agentur.“

„Dies ist eines der Rechte des iranischen Volkes, das nicht verhandelt oder gehandelt werden kann. Die Anreicherung ist eine der Errungenschaften und Ehren der iranischen Nation. Für diese Anreicherung wurde ein hoher Preis gezahlt. Hinter dieser Errungenschaft steckt das Blut unserer Atomwissenschaftler, und sie ist definitiv nicht verhandelbar. Dies war unsere klare Position und wir haben sie immer verkündet“, stellte er fest.

„Wir hoffen, dass wir in dieser Runde völlig konstruktive und zukunftsorientierte Verhandlungen führen können und gleichzeitig die prinzipiellen Positionen der Islamischen Republik Iran wahren können“, bemerkte er.