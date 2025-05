IRNA-CEO reist nach Doha

Hossein Jaberi Ansari, CEO der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik, verließ heute Morgen Teheran in Richtung Doha für einen dreitägigen Besuch in Katar.

Während dieser Reise wird Jaberi Ansari an der vierten Runde der iranisch-arabischen Dialoge teilnehmen, die unter Beteiligung des Strategischen Rates für Außenbeziehungen des Iran und des Al Jazeera Center for Studies in Katar stattfinden, Al Jazeera und Al Jazeera-Mediengruppen besuchen und mit hochrangigen Beamten dieser beiden Mediengruppen über eine gemeinsame Zusammenarbeit diskutieren und Meinungen austauschen.

Der CEO von IRNA wird während seines Besuchs bei der Qatar News Agency auch mit seinem katarischen Amtskollegen zusammentreffen und eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen der Islamic Republic News Agency und der offiziellen Qatar News Agency unterzeichnen.

Die vierte Runde der iranisch-arabischen Dialoge wird heute Abend mit Reden von Seyyed Kamal Kharrazi, ehemaliger Außenminister der Islamischen Republik Iran und Vorsitzender des Strategischen Rates für Auswärtige Beziehungen, und Mohammed Al-Khalifi, Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten von Katar, im Konferenzsaal des Rotana Hotels in Doha eröffnet.