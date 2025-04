Verteidigungsminister: Der Feind wird aufgrund unserer Abschreckungskraft am Verhandlungstisch sitzen

Teheran (IRNA) - Der Verteidigungsminister sagte: „Wenn unsere Feinde heute am Verhandlungstisch sitzen, dann liegt das an der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit des Landes. Die Verteidigung ist das wahre Rückgrat der Diplomatie, und diese Wahrheit ist in den letzten Jahren sehr deutlich geworden.“

Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh wies heute bei einem Treffen mit Ayatollah Seyyed Ahmad Alam-Hoda auf die wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes hin und sagte: „In dieser Zeit hat das Verteidigungsministerium, gestützt auf inländische Kapazitäten, wichtige Schritte in den Bereichen Technologie, Produktion moderner Ausrüstung und Stärkung der Verteidigungsinfrastruktur unternommen.“ „Durch den Einsatz moderner Technologien konnten wir die Grenzbewegungen genauer überwachen und in diesen Gebieten eine nachhaltige Sicherheit schaffen“, fügte er hinzu. „Wenn unsere Feinde heute am Verhandlungstisch sitzen, liegt das an der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit des Landes. Die Verteidigung ist das wahre Rückgrat der Diplomatie, und diese Wahrheit ist in den letzten Jahren sehr deutlich geworden“, schloss er.