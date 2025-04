Irans Vertreter erweist Papst Franziskus in der Peterskirche die letzte Ehre

Teheran (IRNA) – Der iranische Minister für Kultur und islamische Führung, Seyed Abbas Salehi, hat als offizieller Vertreter von Präsident Pezeshkian an den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus in Rom teilgenommen und dem verstorbenen Kirchenoberhaupt in der Peterskirche die letzte Ehre erwiesen.

Salehi reiste im Auftrag des iranischen Präsidenten nach Rom, um an der Beisetzung von Papst Franziskus teilzunehmen, die am Samstagvormittag auf dem Petersplatz stattfand. Zu den Feierlichkeiten versammelten sich zehntausende Gläubige sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um Abschied vom Oberhaupt der katholischen Kirche zu nehmen. In einer Botschaft zum Tod von Papst Franziskus sprach Präsident Pezeshkian der Weltgemeinschaft des Christentums und den Anhängern der katholischen Kirche sein Beileid aus. Er würdigte die bleibenden Verdienste des Papstes um die Förderung von Frieden, Gerechtigkeit, Dialog und das Zusammenleben der Religionen.