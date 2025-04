Irans Botschafter schildert Nachricht des Obersten Führers an den russischen Präsidenten und seine Antwort

In einem Interview erläuterte Jalali auch die Antwort von Präsident Putin: Der Oberste Führer habe in seiner Botschaft auf einige spezifische Bereiche hingewiesen, und Präsident Putin sei auf dieselben Themen eingegangen. Putin habe während seines Treffens mit Herrn Araghchi mehrfach betont, dass das Verhältnis zu den USA keinen Einfluss auf das Verhältnis zu Iran habe. Putin bezeichnete die Beziehungen als sehr wichtig, die Partnerschaft sei durch die Unterzeichnung eines umfassenden strategischen Abkommens noch enger geworden und müsse in allen Bereichen weiter ausgebaut werden.

Der Botschafter erinnerte daran, dass am folgenden Tag (Freitag, 18. April) während der Gespräche mit dem russischen Außenminister Lawrow auch dieser bekräftigte, Präsident Putin sei mit dem Austausch der Botschaften und dem Treffen sehr zufrieden gewesen. Jalali betonte, dass der Ton der Gespräche durchweg positiv gewesen sei.

Zuvor sagte der Außenminister, der zu diplomatischen Konsultationen und der Übergabe einer schriftlichen Botschaft des Obersten Führers an den russischen Präsidenten nach Moskau gereist war,: „Es ist selbstverständlich, dass sich diese Botschaft auf internationale und regionale Entwicklungen sowie bilaterale Fragen bezieht.“

Abbas Araqchi machte diese Bemerkungen am Donnerstag bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Moskau als Antwort auf die Frage eines IRNA-Reporters zum Inhalt der Botschaft des Obersten Führers Ayatollah Seyyed Ali Khamenei an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.